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Екатеринбург

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Публикации за 29.03.17

На севере Свердловской области пропал 17-летний юноша (ФОТО)

На севере Свердловской области пропал 17-летний юноша (ФОТО)

Отделом полиции Серова разыскивается Вадим Тарасевич 1999 года рождения, проживающий в поселке Красноглинный Серовского района.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, 21 марта 2017 года в 19:50 подросток уехал в Серов и до настоящего времени его местонахождение не известно.

Приметы разыскиваемого: рост 172 см, спортивного телосложения, лицо овальное, волосы короткие темно-русые, глаза серо-зеленые, нос прямой, губы средние.

Был одет: светлая куртка-парка с темно-коричневыми рукавами, темно-синие джинсы, сапоги черного цвета.

Граждан, имеющих какую-либо информацию о молодом человеке, просят обратиться в полицию по телефонам: 8(34385)90320 – дежурная часть, 8(34385)75291 и 8(34385)90324 – отделение по делам несовершеннолетних либо 02, (102 – с любого оператора мобильной связи).

Новый День: На севере Свердловской области пропал 17-летний юноша (ФОТО)

Серов, Служба информации РИА «Новый День»

Серов. Другие новости 29.03.17

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