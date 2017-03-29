Гражданину Германии не дали вывезти из России медный крест XVIII века

Публикации за 29.03.17

Изъятый таможенниками в Кольцово у гражданина Германии меднолитный крест оказался культурной ценностью, которую запрещено вывозить за пределы России без особого разрешения.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе УТУ, в феврале 2017 года таможенники Кольцово пресекли попытку гражданина Германии вывезти культурную ценность из России. При прохождении таможенного контроля в зале вылета в багаже мужчины обнаружен крест 15*9 см, а вот необходимых разрешительных документов при нем не оказалось. Для решения вопроса об отнесении креста к культурной ценности таможенные инспектора обратились к экспертам.

В канун Дня работника культуры России поступило заключение экспертов. По их мнению, представленный на исследование медный объект является крестом киотным «Распятие Христово с херувимами», декорированный стекловидной эмалью синего цвета. Предположительно период создания – вторая половина XVIII – первая половина XIX веков. Стоит отметить, что меднолитые киотные кресты имелись раньше практически в каждом доме и помещались на специальных полочках (киотах – отсюда и название) среди святых икон в красном углу. Ими традиционно венчали домашние иконостасы, прикрепляли на косяки дверей, брали с собой в странствия, походы, поездки для устроения временных алтарей – для верующего человека подобный атрибут является настоящей реликвией. Чаще всего киотные кресты, как и многие другие объекты религиозного культа – нательные кресты, бронзовые иконы и складни, – выплавлялись в старообрядческих медницах, сосредоточение которых было, в основном, на Русском Севере. У каждого мастера был свой стиль: используя очень простые элементы, ему удавалось достигать поразительной выразительности. Именно ряд мелких кружков, расположенных по контуру креста, помог экспертам определить место его производства – одно из старообрядческих поселений на реке Выга (Карелия).

В настоящее время крест изъят, в отношении лица, нарушившего таможенные правила по вывозу культурных ценностей, ведется расследование. В соответствии с действующим российским законодательством гражданина Германии ждет административный штраф и возможная конфискация товара.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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