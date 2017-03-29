В Ревде из-за скользкого тротуара у поликлиники младенец сломал бедро

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Жительница Ревды с младенцем на руках поскользнулась на нечищенном тротуаре и упала на спину. Малышу диагностировали перелом бедра.

ЧП случилось еще 22 марта, но известно о нем стало только сейчас. В тот день молодая мама с ребенком на руках шла к врачу на прием в детскую поликлинику. Недалеко от крыльца она упала на спину, поскользнувшись на скользком тротуаре. На следующий день шестимесячному малышу диагностировали перелом бедра. «В ходе надзорных мероприятий прокуратура будет выяснять, на кого возложена обязанность по уборке от снега территории, прилегающей к поликлинике, а также обработке дорожек и тротуара противогололедными материалами. С целью установления места и обстоятельств падения будет опрошена пострадавшая, очевидцы, запрошены документы из медицинского учреждения для выяснения степени тяжести причиненного вреда здоровью ребенка», – сообщили NDNews.ru в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Как пишет издание «Ревда-инфо.ру», после того, как в больнице узнали о случившемся, тротуар тут же посыпали. «Диме наложили гипс, хирург сказал, что все быстро заживет, две с половиной недели надо будет ходить, невропатолог на УЗИ головы нас послала, слава богу, все хорошо. Очень было страшно оттого что не знаешь, почему ребенок кричит», – рассказала изданию мама пострадавшего мальчика.

Ревда, служба информации РИА «Новый День»

Ревда. Другие новости 29.03.17

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