Уральский бойзбенд N.E.V.A. распался

Публикации за 29.03.17

Уральский бойзбенд N.E.V.A. прекратил своё существование. Как это часто бывает, группа распалась из-за разногласий внутри коллектива.

О своём решении больше не выступать вместе музыканты объявили на странице в социальной сети «ВКонтакте». «Это конец нашего совместного творчества, но в тоже время – это начало новой музыки. Саша, Ноиль и Глеб – создают новый коллектив. Кирилл и Алексей – продолжат работу вместе, но уже над сольным проектом», – говорится в заявлении.

Напомним, коллектив был создания 2009 году, но прославился только в 2015-м благодаря шоу «Главная сцена».

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 29.03.17

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