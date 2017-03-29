NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 29.03.17

Уральский бойзбенд N.E.V.A. распался
Фото из сообщества группы в «ВКонтакте»

Уральский бойзбенд N.E.V.A. распался

Уральский бойзбенд N.E.V.A. прекратил своё существование. Как это часто бывает, группа распалась из-за разногласий внутри коллектива.

О своём решении больше не выступать вместе музыканты объявили на странице в социальной сети «ВКонтакте». «Это конец нашего совместного творчества, но в тоже время – это начало новой музыки. Саша, Ноиль и Глеб – создают новый коллектив. Кирилл и Алексей – продолжат работу вместе, но уже над сольным проектом», – говорится в заявлении.

Напомним, коллектив был создания 2009 году, но прославился только в 2015-м благодаря шоу «Главная сцена».

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 29.03.17

В Ревде из-за скользкого тротуара у поликлиники младенец сломал бедро. / Юных спортсменов с СК «Курганово» пришлось срочно селить в четырехзвездочный отель (ФОТО, ВИДЕО). / Аукцион по продаже екатеринбургской телебашни может быть отменен.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter