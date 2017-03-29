Среднеуральский спортсмен взял «золото» и «серебро» на Чемпионате России по фридайвингу

Публикации за 29.03.17

Спортсмен из Среднеуральска Александр Максимов принял участие в Чемпионате России по фридайвингу – в соревнованиях по статической задержке дыхания под водой он стал первым, а в общем зачете – вторым.

Мужчина продержался под водой 7 минут и 4 секунды. Это, кстати, не лучший результат Александра. Например, в феврале в Первоуральске состоялся Второй открытый чемпионат Урала и Сибири по фридайвингу на котором Максимов пробыл под водой 7 минут 33 секунды.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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