NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 29.03.17

Среднеуральский спортсмен взял «золото» и «серебро» на Чемпионате России по фридайвингу
Александр Максимов, фото с сайта deti-okeana.ru

Среднеуральский спортсмен взял «золото» и «серебро» на Чемпионате России по фридайвингу

Спортсмен из Среднеуральска Александр Максимов принял участие в Чемпионате России по фридайвингу – в соревнованиях по статической задержке дыхания под водой он стал первым, а в общем зачете – вторым.

Мужчина продержался под водой 7 минут и 4 секунды. Это, кстати, не лучший результат Александра. Например, в феврале в Первоуральске состоялся Второй открытый чемпионат Урала и Сибири по фридайвингу на котором Максимов пробыл под водой 7 минут 33 секунды.

Новый День: Среднеуральский спортсмен взял ''золото'' и ''серебро'' на Чемпионате России по фридайвингу

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 29.03.17

Уральский бойзбенд N.E.V.A. распался. / В Ревде из-за скользкого тротуара у поликлиники младенец сломал бедро. / Юных спортсменов с СК «Курганово» пришлось срочно селить в четырехзвездочный отель (ФОТО, ВИДЕО).

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter