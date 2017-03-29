Новосибирский госуниверситет выпустил пригласительную брошюру с прыгающим с крыши студентом (ФОТО)

Публикации за 29.03.17

Новосибирский государственный университет в рамках мероприятия для студентов «Дни карьеры-2017» выпустил брошюру с неоднозначной обложкой. Под заголовком «Прыжок в будущее» изображен человек, прыгающий с крыши нового корпуса НГУ. Одна из студенток опубликовала снимок буклета в Твиттере с комментарием: «Примерно такой прыжок с крыши я в будущее и совершу, да». После этого фото моментально разлетелось в соцсетях, передает корреспондент NDNews.ru.

Пользователи с иронией отмечают, что некоторые люди могут расценить буклет как пропаганду суицида. В самом университете пояснили, что изображение на печатных материалах символизирует прыжок, что «всегда было основным лейтмотивом «Недели карьеры». «Конечно, нужно признать, что это не самый удачный вариант, но ни о каких суицидальных мотивах не было и речи, это прыжок в будущее, рывок в будущее» – приводит комментарий пресс-службы НГУ издание «НГС. Новости».

В университете также уточнили, что брошюры и плакаты с прыгающим человечком, вероятно, будут убраны.

фото пользователя @VNazarova

Новосибирск, служба информации РИА «Новый День»

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