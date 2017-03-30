NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 30.03.17

Весенний снегопад блокировал дороги Екатеринбурга (ФОТО)

Весенний снегопад блокировал дороги Екатеринбурга (ФОТО)

Сегодня утром в Екатеринбург вернулись пробки. Несколько недель горожане радовались сухим дорогам и отсутствию осадков, теперь же из-за выпавшего снега город встал в 7-балльные пробки.

Новый День: Весенний снегопад блокировал дороги Екатеринбурга (ФОТО)

Екатеринбург с вечера засыпает снегом. Синоптики прогнозировали осадки, правда, обещали их в первую половину недели. Из-за снегопадов на дорогах, по данным сервиса Яндекс-Пробки, образовались 7-балльные заторы. Самые серьезные пробки – на улице Высоцкого перед малышевским мостом, в переулке Базовый, на Малышева от Комсомольской до Восточной, на Куйбышева, нескольких участках проспекта Ленина, по Челюскинцев, заметно трудно выбраться с ВИЗа любыми путями.

Новый День: Весенний снегопад блокировал дороги Екатеринбурга (ФОТО)

В соцсетях горожане обсуждают выпавший снег. Кто-то радуется тому, что город стал белый и красивый, другие пессимистично прогнозируют, что это ненадолго, снег начнет таять и улицы снова станут грязно-серыми.

Новый День: Весенний снегопад блокировал дороги Екатеринбурга (ФОТО)
Новый День: Весенний снегопад блокировал дороги Екатеринбурга (ФОТО)
Новый День: Весенний снегопад блокировал дороги Екатеринбурга (ФОТО)
Новый День: Весенний снегопад блокировал дороги Екатеринбурга (ФОТО)

Екатеринбург, служба новостей информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 30.03.17

30 марта в Свердловской области ожидаются следующие события. / Митинг транспортников напугал власти: в ход пошли совещания и обещания. / Новосибирский госуниверситет выпустил пригласительную брошюру с прыгающим с крыши студентом (ФОТО).

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter