Весенний снегопад блокировал дороги Екатеринбурга (ФОТО)

Публикации за 30.03.17

Сегодня утром в Екатеринбург вернулись пробки. Несколько недель горожане радовались сухим дорогам и отсутствию осадков, теперь же из-за выпавшего снега город встал в 7-балльные пробки.

Екатеринбург с вечера засыпает снегом. Синоптики прогнозировали осадки, правда, обещали их в первую половину недели. Из-за снегопадов на дорогах, по данным сервиса Яндекс-Пробки, образовались 7-балльные заторы. Самые серьезные пробки – на улице Высоцкого перед малышевским мостом, в переулке Базовый, на Малышева от Комсомольской до Восточной, на Куйбышева, нескольких участках проспекта Ленина, по Челюскинцев, заметно трудно выбраться с ВИЗа любыми путями.

В соцсетях горожане обсуждают выпавший снег. Кто-то радуется тому, что город стал белый и красивый, другие пессимистично прогнозируют, что это ненадолго, снег начнет таять и улицы снова станут грязно-серыми.

Екатеринбург, служба новостей информации РИА «Новый День»

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