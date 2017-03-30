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Екатеринбург

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Публикации за 30.03.17

39 лет лишения свободы и арест Infinity FX 35 присудили четырем наркоторговцам из Асбеста

39 лет лишения свободы и арест Infinity FX 35 присудили четырем наркоторговцам из Асбеста

В Асбесте городской суд вынес приговор группе из четырех наркоторговцев, распространявших различные вещества на территории Асбеста и Сухого Лога с помощью закладок. Глава «банды» получил 12 лет, двое пособников – по 10, еще один – 7 лет лишения свободы. Также им присудили штрафы на 450 тысяч рублей и наложили арест на автомобиль Infinity FX 35.

Асбестовский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Дмитрия Безгачева, Рауфа Комалова, Александра Голикова и Андрея Старкова. Они признаны виновными в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере с использованием интернета, организованном группой лиц.

Судом установлено, что главой банды был Дмитрий Безгачев, который разработал механизм продажи наркотиков на территории Сухого Лога и Асбеста. Он же подыскивал покупателей через социальные сети. Безгачев, действуя совместно с Рауфом Комаловым, сбыл наркотическое средство массой 0,61 грамма через закладки. Кроме того, Безгачев, совместно с Александром Голиковым и Андреем Старковым, пытались реализовать наркотическое средство общей массой более 100 граммов, организовав несколько тайников. Однако преступные действия указанных лиц не были доведены до конца, поскольку были пресечены сотрудниками полиции, «закладки» с наркотиками изъяты.

«Асбестовский городской суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил Безгачеву Дмитрию наказание в виде 12 лет лишения свободы со штрафом в размере 250 тыс. рублей, его пособникам Рауфу Комалову, Старкову Андрею в виде 10 лет лишения свободы, Голикову Александру в виде 7 лет лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строго режима», – сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Кроме того, судом наложен арест на принадлежащий одному из виновных автомобиль Infinity FX 35 и денежные средства в размере 200 тысяч рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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