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Екатеринбург

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Публикации за 30.03.17

Уполномоченный по правам студентов вступится за отчисленных из-за участия в митингах

Уполномоченный по правам студентов вступится за отчисленных из-за участия в митингах

После протестных акций, которые прошли в городах России, в том числе в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, СМИ сообщили о том, что участников митингов, которые учатся в вузах, могут отчислить. В Свердловской области уполномоченный по правам студентов Ярослав Лушников начал прием жалоб по этому поводу.

Поводом для сбора жалоб от студентов послужили сообщения в соцсетях – в неофициальных сообществах уральских вузов стали распространять информацию с просьбой не афишировать свои политические взгляды, т.к. особо активных участников протестных митингов 26 марта «готовят на отчисление».

«Уполномоченный по правам студентов в Свердловской области призывает руководителей воздержаться от применения любых санкций к обучающимся, которые приняли участие в указанных мероприятиях. Наказания любого вида со стороны администраций учебных заведений не имеют законных оснований и к тому же могут спровоцировать рост социальной напряженности в среде учащейся молодежи», – говорится в заявлении уполномоченного по правам студентов в Свердловской области Ярослава Лушникова.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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