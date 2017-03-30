В Екатеринбурге страховщиков оштрафовали за отказ вернуть деньги клиенту

Публикации за 30.03.17

В Екатеринбурге «Русский стандарт страхование» и «Компания банковского страхования» были оштрафованы почти на 14 тыс. рублей за то, что отказались вернуть деньги клиенту. Мужчина уплатил страховые взносы, но после прочтения договора решил его расторгнуть, на что имел право. Однако страховая добровольно вернуть средства не захотела.

Мужчина взял кредит в банке «Русский стандарт». Сотрудник банка предложил ему заключить договоры страхования, выступив страховым агентом. Клиент согласился и был застрахован по программе «Страхование жизни и здоровья», заплатив ЗАО «Русский стандарт страхование» более 4600 рублей, а также по программе защиты от потери работы, заплатив ООО «Компания банковского страхования» еще свыше 2600 рублей. Оплата договоров страхования была произведена за счет кредитных средств.

Дома, внимательнее ознакомившись с условиями страхования, мужчина решил от него отказаться. Условия договоров страхования предусматривали эту возможность в течение 14 календарных дней с момента их вступления в силу. Однако на заявления потребителя о расторжении договоров и возврате денег компании ответили отказом, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Мужчина обратился в консультационный пункт Роспотребнадзора, чтобы ему помогли составить иски в суд. Накануне судебного заседания страховые компании возвратили потребителю часть страховой премии, удержав часть денег со ссылкой на несение расходов в размере 35% от страховой премии на ведение дела.

«В судебном заседании мировой судья взыскал со страховых компаний в пользу истца суммы неосновательно удержанных страховых премий, проценты за пользование чужими денежными средствами, компенсацию морального вреда и штраф, всего около 13500 рублей», – сообщили в пресс-службе.

Специалисты консультационного пункта напоминают жителям, что при добровольном страховании клиент может вернуть страховую премию в случае отказа от договора в течение 5 рабочих дней со дня его заключения – независимо от момента уплаты страховой премии, при отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая. Срок возврата в договоре может быть более 5 дней, но не может быть менее 5 дней.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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