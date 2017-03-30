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Екатеринбург

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Публикации за 30.03.17

Цены на квартиры на вторичном рынке упали до уровня 2007 года

Цены на квартиры на вторичном рынке упали до уровня 2007 года

Цена на квадратный метр на вторичном рынке в Екатеринбурге упала до показателей марта 2007 года. Сегодня метр жилья стоит 67 тыс. 298 рублей и продолжает дешеветь. С начала года цены упали на 1,2%.

Как сообщает аналитический центр Уральской палаты недвижимости, за последний год цена снизилась на 3,1%. А со времени, когда квартиры стоили дороже всего (середина февраля 2015 года) – цены упали на 12,3%.

«Стоимость квартир на таком же уровне, что и сегодня, находилась ровно десять лет назад, в марте 2007 года, а также почти пять лет назад – в мае 2012-го, – говорится в сообщении аналитиков. – Если рассматривать отдельные территориальные сегменты, то с начала 2017 года только в одном из них наблюдалась положительная динамика цен. В четвертом поясе метр стал дороже на 0,9% и стоит теперь 48 838 рублей».

Во всех остальных районах цены на вторичку продолжают падать. Быстрее всего дешевеют квартиры во втором и третьем поясах. Там «квадрат» сегодня стоит 61 430 и 56 559 рублей соответственно.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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