Цены на квартиры на вторичном рынке упали до уровня 2007 года

Публикации за 30.03.17

Цена на квадратный метр на вторичном рынке в Екатеринбурге упала до показателей марта 2007 года. Сегодня метр жилья стоит 67 тыс. 298 рублей и продолжает дешеветь. С начала года цены упали на 1,2%.

Как сообщает аналитический центр Уральской палаты недвижимости, за последний год цена снизилась на 3,1%. А со времени, когда квартиры стоили дороже всего (середина февраля 2015 года) – цены упали на 12,3%.

«Стоимость квартир на таком же уровне, что и сегодня, находилась ровно десять лет назад, в марте 2007 года, а также почти пять лет назад – в мае 2012-го, – говорится в сообщении аналитиков. – Если рассматривать отдельные территориальные сегменты, то с начала 2017 года только в одном из них наблюдалась положительная динамика цен. В четвертом поясе метр стал дороже на 0,9% и стоит теперь 48 838 рублей».

Во всех остальных районах цены на вторичку продолжают падать. Быстрее всего дешевеют квартиры во втором и третьем поясах. Там «квадрат» сегодня стоит 61 430 и 56 559 рублей соответственно.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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