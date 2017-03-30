Житель Кировграда выиграл в лотерею по билету, полученному за оплату долга по коммуналке

Публикации за 30.03.17

Житель Кировграда погасил задолженность за тепло в рамках акции Облкоммунэнерго «Долги фффтопку» и получил в подарок лотерейный билет. Билет оказался выигрышным – мужчина получил 10 тысяч рублей.

Напомним, акцию «Долги фффтопку!» проводит Облкоммунэнерго на территории Кировградского городского округа. Энергетики предлагают потребителям погасить долги на особых условиях – не платить пени или оплатить долг в рассрочку. Первым ста участникам акции в подарок вручали лотерейные билеты.

«Сегодня позвонил один из тех, кто получил билеты, и сообщил, что выиграл 10 тысяч рублей. Ни разу, говорит, не играл в лотерею, да и долг у человека впервые за много лет – и такая удача», – рассказал заместитель генерального директора по реализации услуг АО «Облкоммунэнерго» Евгений Волков.

По данным энергетиков, долг у счастливчика был порядка 27 тысяч рублей, из которых он оплатил 23 000, остальное в виде пени было снято. Действовать специальные условия для должников будут до 15 мая.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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