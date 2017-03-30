В Нижнем Тагиле таксист «случайно» похитил двухлетнего ребенка

Публикации за 30.03.17

В Нижнем Тагиле водитель такси, повздорив с клиенткой, уехал с ее маленьким ребенком на заднем сидении. Мужчина уверяет, что не заметил малыша, а когда заметил – отвез его в ближайшее отделение полиции. МУ МВД РФ «Нижнетагильское» проводит проверку.

Инцидент произошел в Нижнем Тагиле в районе Вагонка вечером 25 марта, но огласку получил накануне, когда началась полицейская проверка. Местная жительница вызвала такси, чтобы поехать с двумя детьми – двух и пяти лет. Заметив, что в машине нет детских кресел, женщина, с ее слов, сделала замечание таксисту. Они повздорили, клиентка стала звонить родственникам, чтобы те спустились и помогли решить конфликт.

В это время женщина и старший ребенок вышли из машины, а двухгодовалый малыш оставался в салоне. Таксист же не стал дожидаться чем все закончится и уехал с ребенком. Со слов мужчины, он не заметил, что в салоне кто-то остался. А когда заметил, отвез ребенка в ближайший отдел полиции №17.

Однако инцидент попал на камеры наружного наблюдения. В ролике, который публикуют сегодня СМИ Нижнего Тагила, видно, что таксист уезжает на большой скорости, а за машиной бегут люди и пытаются его остановить.

Как рассказали NDNews.ru в пресс-службе МУ МВД РФ «Нижнетагильское», по данному факту начата проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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