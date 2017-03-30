Город богатых и город бедных, – ученые составили психологическую карту районов Екатеринбурга (ФОТО)

Публикации за 30.03.17

Исследователи из Гуманитарного университета в Екатеринбурге изучили психологическое восприятие районов горожанами. Результаты получились хоть и довольно предсказуемые, но показательные – большая часть уральской столицы получила отметку «город бедных». По мнению екатеринбуржцев, город разбит на части, в каждой из которых обитают богатые и бедные, приветливые и опасные.

Как передает корреспондент NDNews.ru, в социально-психологическом исследовании ГУ приняли участие 500 человек. В опросе нужно было указать, как воспринимается тот или иной район или квартал в Екатеринбурге.

Весь город исследователи поделили на районы психологического благополучия и неблагополучия. С этой точки зрения смотрели на густонаселенность районов, наличие стресс-факторов (преступность, наркомания, разрушенные и заброшенные здания), ухоженность территории, наличие знаковых мест и событий, и т.д.

«Городом богатых» екатеринбуржцы назвали, в итоге, лишь небольшую территорию – это улица Красноармейская, квартал Радищева – Вайнера – Ленина – Сакко и Ванцетти, переулок Красный, а также поселок Карасьеозерский.

«Город бедных» получился куда больше. Сюда вошли Уралмаш, Вторчермет, Химмаш, Елизавет, Сортировка, Эльмаш.

Оценили участники анкетирования и дружелюбие екатеринбуржцев. Оказалось, самые приветливые живут в центре, на ВИЗе, в Академическом, на Пионерке, в районе Плотинки, Олимпийской набережной, а также на Эльмаше и в районе площади 1905 года. Опасные личности обитают на Химмаше, в цыганских поселках, на Сортировке (Бебеля и Пехотинцев), на Эльмаше, Уралмаше, Химмаше, Вторчермете и Елизавете.

В числе мест, куда бы хотели переехать опрошенные, назвали поселок Карасьеозерский, район станции метро «Динамо», ВИЗ правобережный, квартал Серова – Сурикова, Радищева, Академический, Краснолесье, Ботанику. В числе мест, где не хочется жить, – Уралмаш, Сортировка, Химмаш, Вторчермет, Эльмаш, 7 ключей, Уктус, ЖБИ, Синие Камни.

«Атлас представляет интерес для государственных структур, так как вскрывает локацию ряда городских проблем и позволяет проанализировать представление екатеринбуржцев о городе», – говорят авторы исследования.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 30.03.17

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