Якоб попросил передать городу 29 тысяч га лесов, чтобы законно тушить там пожары

Публикации за 30.03.17

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб на сегодняшнем заседании областного правительства, где основным вопросом была подготовка к пожароопасному сезону, заявил, что уже несколько лет вынужден тратить городские деньги на тушение природных пожаров в федеральных лесах.

Как передает корреспондент NDNews.ru, сити-менеджер сообщил губернатору Евгению Куйвашеву, что речь идет о землях федерального лесного фонда в черте муниципалитета площадью 29 тысяч гектаров. Поскольку леса находятся в собственности РФ, город не имеет возможности разработать и утвердить границы лесничества, в отношении которых он должен осуществлять охрану и защиту, и выделить на эти цели средства из городского бюджета. «В то же время орган, исполняющий полномочия собственника указанных земель – территориальное управление Росимущества – не организует мероприятий по охране лесов, расположенных в границах Екатеринбурга», – заявил сити-менеджер.

После окончания заседания Александр Якоб подтвердил журналистам, что ситуация сложилась ненормальная: «Прокуратура выписывает предостережение мне, потому что до меня проще добраться, чем до Росимущества. Сколько денег на это уходит, не могу точно сказать. Когда загорится – тогда я и тушу. Есть ровно такие же лесные угодья, которые находятся в частной собственности, может быть, я должен еще и их охранять?»

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 30.03.17

ФНС рассказала, на чем зарабатывают миллиардеры Свердловской области. / Ройзман заявил, что выиграет губернаторскую гонку, если его зарегистрируют. / Из-за новых правил отчисления налогов Свердловская область потеряет три миллиарда. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»