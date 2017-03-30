Свердловские гаишники предупредили о тайной проверке автобусов (ФОТО)

Публикации за 30.03.17

В Свердловской области гаишники выходят в рейды по проверке междугородних автобусов. Сотрудники ГИБДД устраивают проверки под видом «обычного пассажира». Первой «жертвой» стал рейс из Ревды в Екатеринбург.

Накануне гаишники проверили соблюдение правил перевозки пассажиров в автобусе № 151 «Ревда-Екатеринбург». «Под видом обычного пассажира в автобусе находился сотрудник ГИБДД. Сотрудником полиции установлено, что никто из пассажиров автобуса не был пристегнут ремнем безопасности. Также было установлено, что ремни безопасности убраны под сидения, а на некоторых креслах они были просто срезаны», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. После того, как «тайный гаишник» обнаружил нарушения, он рассказал пассажирам о требованиях ПДД. А в отношении водителя автобуса и должностных лиц автопредприятия проводится проверка. В ближайшие дни сотрудники ГИБДД пригласят на встречу представителей автопредприятия, чтобы разъяснить правила перевозки пассажиров.

Аналогичные рейды пройдут и на других маршрутах, как на городских, так и на междугородних. В полиции подчеркивают, что они будут именно скрытыми. «Проведение подобных мероприятий вызвано дорожно-транспортным происшествием, которое случилось в начале февраля на автодороге «Пермь – Екатеринбург». Тогда в результате ДТП с участием рейсового автобуса №151 «Ревда – Екатеринбург» травмы получили 6 пассажиров автобуса. В момент ДТП они не были пристегнуты ремнями безопасности, хотя автобус был оборудован ими», – добавили в ГИБДД.

ФОТО пресс-службы ГИБДД

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 30.03.17

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