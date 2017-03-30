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Публикации за 30.03.17

Коммунальщикам из Серовского района не платят зарплату с мая: возбуждено уголовное дело

Коммунальщикам из Серовского района не платят зарплату с мая: возбуждено уголовное дело

В поселке Восточный Серовского района сотрудникам ЖКХ задерживают зарплату с мая. Возбуждено уголовное дело, в суде находится 68 заявлений о взыскании задолженности.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, трудовое законодательство нарушает ООО «Восточное», занимающееся предоставлением жилищно-коммунальных услуг в одноименном поселке. С мая по декабрь прошлого года перед 68 сотрудниками скопилось задолженность в размере 2,9 млн рублей, надзорное ведомство не уточняет, выплачивалась ли зарплата хотя бы частями. В феврале этого года прокуратура направила 68 заявлений в интересах работников о вынесении судебных приказов о взыскании задолженности по заработной плате. Директору ООО «Восточное» внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства, три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Тем не менее, самое серьезное наказание для предприятия еще впереди. Невыплата зарплаты обернулась уголовным делом по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ. Расследование уголовного дела, а также фактическое исполнение судебных решений находится на контроле прокуратуры.

Серов, служба информации РИА «Новый День»

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