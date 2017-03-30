Вторчермет окутало дымом: горит заброшенный 2-этажный дом (ФОТО)

Публикации за 30.03.17

В Екатеринбурге пожарные в эти минуты тушат заброшенное здание на Вторчермете. В районе улицы Санаторная и Сухумского переулка горит 2-этажное строение.

Как передает корреспондент NDNews.ru, по сообщениям очевидцев, в результате возгорания весь квартал окутан дымом. «Уже догорает крыша», – сообщают горожане в группе «Инцидент». Местные жители уточняют, что раньше в здании работал детский клуб, потом учреждение было закрыто, в нем открылись производственные площадки.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области, площадь возгорания составила порядка 200 квадратных метров. В ведомстве подтверждают, что горит неэксплуатируемое отдельно стоящее здание. На месте работают 6 единиц техники и 6 человек личного состава. Пострадавших нет.

ФОТО из групы Инцидент. Екатеринбург Вконтакте

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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