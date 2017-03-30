В Екатеринбурге из-за снегопада произошло уже почти 40 ДТП

Публикации за 30.03.17

В Екатеринбурге из-за обильных осадков в виде снега увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий.

Как сообщили NDNews.ru в отделе пропаганды городского управления ГИБДД, на данный момент уже зарегистрировано 38 аварий. Причинами ДТП стали ухудшившиеся погодные условия и

неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети. Из-за дорожных происшествий в городе с самого утра наблюдаются заторы.

Сотрудники ГИБДД просят водителей избегать опасных маневров и резкого торможения на дороге, соблюдать дистанцию, боковой интервал и скоростной режим. «Предельное внимание и осторожность требуется не только от водителей, но и от пешеходов, которым нужно обязательно смотреть по сторонам при пересечении проезжей части, убеждаться в полной остановке транспортных средств и только после этого продолжать свой путь. В темное время суток рекомендуется использовать на одежде световозвращающие элементы», – говорят в ведомстве.

По прогнозам синоптиков, снегопады будут идти в Екатеринбурге вплоть до выходных.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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