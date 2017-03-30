Снегопад атакует: на Урале в ДТП угодили рейсовый автобус и три легковушки, 7 раненых (ФОТО)

Публикации за 30.03.17

ГИБДД продолжает констатировать всплеск дорожно-транспортных происшествий в условиях снегопада, который сегодня обрушился на Средний Урал. Очередные серьезные аварии зафиксированы в Тавде и под Асбестом.

Как сообщили NDNews.ru в отделе пропаганды областного управления Госавтоинспекции, 30 марта днем возле поселка Азанка 22-летний водитель ВАЗ-2115 выехал на встречную полосу, где протаранил рейсовый автобус ГАЗ, который ехал по маршруту в Тавду. В момент ДТП в салоне автобуса помимо водителя находились 6 пассажиров. «В результате дорожно-транспортного происшествия в больницу Тавды с различными травмами доставлены сам шофер автобуса и два пассажира. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются. Уже известно, что молодой человек около недели назад приобрел автомобиль и еще даже не успел его перерегистрировать в ГИБДД», – уточняют в ведомстве.

Еще одна серьезная авария произошла сегодня под Асбестом, в одном километре от кладбища. По предварительным данным, водитель автомобиля «Саманд» также выехал на «встречку», где столкнулся с автомобилем «Рено-Логан». В результате ДТП пострадали четыре человека.

«Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства происшествия», – отмечают в инспекции.

Добавим, что «день жестянщика» сегодня отмечают и в Екатеринбурге. В городе произошло уже почти 40 ДТП по причине снегопада и неудовлетворительного состояния дорог. Гаишники просят водителей избегать опасных маневров и резкого торможения на дороге, соблюдать дистанцию, боковой интервал и скоростной режим. При этом отдельные рекомендации озвучены пешеходам, которых призвали предельно внимательно пересекать проезжую часть.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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