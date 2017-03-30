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Публикации за 30.03.17

Глава Нижнесергинского района сохранил свой пост еще на пять лет

Глава Нижнесергинского района сохранил свой пост еще на пять лет

В Нижнесергинском муниципальном районе завершился конкурс на замещение должности главы муниципалитета. Как рассказал NDNews.ru источник в администрации, в конкурсе принимало участие всего два человека: действующий глава района Валерий Еремеев и замглавы администрации Павел Поланский. Их же конкурсная комиссия отобрала для участия во втором туре, который состоялся сегодня.

Сегодня же прошло и заседание районной думы, на котором депутатам были представлены комиссией оба кандидата. Народные избранники отдали предпочтение Еремееву, который возглавляет район с 2012 года. После его вступления в должность в муниципалитете будет упразднена «двуглавая» система власти.

Добавим, в настоящее время конкурсные процедуры по избранию главы продолжаются еще в трех муниципалитетах: Тавде, Богдановиче и Арамили.

Нижние Серги, Служба информации РИА «Новый День»

Нижние Серги. Другие новости 30.03.17

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