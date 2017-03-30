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Публикации за 30.03.17

Прокуратура запретила взимать банковскую комиссию за оплату содержания ребенка в детском саду

Прокуратура запретила взимать банковскую комиссию за оплату содержания ребенка в детском саду

Глава Шалинского округа получил представление от прокуратуры за нарушение закона об образовании. Как выяснило надзорное ведомство, в муниципалитете действовали договоры детских садов с родителями, по которым оплата за содержание ребенка в ДОУ принималась через отделение одного из банков. При этом банк установил комиссию за прием платежей от физлиц – до 2% от суммы перевода. Других способов оплатить детский сад, без дополнительных расходов, у шалинцев не было. Таким образом, были нарушены права родителей свыше тысячи воспитанников детсадов.

«Согласно федеральному законодательству учредитель организации, осуществляющей образовательную деятельность, вправе устанавливать плату, взимаемую с родителей (родительскую плату), и ее размер. Родители обязаны оплачивать только содержание детей в дошкольной образовательной организации, иные расходы они нести не обязаны», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

После прокурорского предупреждения администрация Шалинского округа разрешила родителям с 1 апреля вносить оплату непосредственно в кассу детского сада.

Шаля, служба информации РИА «Новый День»

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