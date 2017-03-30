Новый квартал Исетский парк с низкой плотностью застройки обсудят завтра на губернаторском градсовете (ФОТО)

Публикации за 30.03.17

31 марта компания «Форум-групп» представит на заседании архитектурно-градостроительного совета при губернаторе новый проект – Исетский парк. Квартал планируется построить в историческом районе Царского моста. Застройщик обещает, что культурные памятники не пострадают, а новые дома будут малоэтажными и впишутся в историческую среду.

«Проект развития нового квартала, находящегося в квадрате ул. Чапаева – Декабристов – Тверитина – Ст. Разина предполагает создание уютного жилого пространства с очень низкой плотностью застройки, с невысокой и переменной этажностью, нейтральной архитектурой, чтобы гармонично вписаться в окружающую среду», – пояснили в пресс-службе компании «Форум-групп».

Сейчас исторически жилой участок заполнен деревянными полуразрушенными бараками застройки 30-х годов прошлого века. Застройщик уже провел работу по расселению жителей из ветхого жилья. Также были проведены археологические изыскания и независимая историко-культурная экспертиза по выявлению объектов, носящих историческую и архитектурную ценность. В результате специалисты установили границы охранных зон исторических памятников, расположенных рядом с застройкой. В компании подчеркивают, что непосредственно на территории застройки нет объектов культурно-исторического наследия.

«Мы провели конкурс среди архитектурных компаний. Выбрали английское бюро не случайно, так как у компании AHR богатый опыт работы именно с исторической застройкой. Тщательно обсуждали с ними каждый момент в проекте, делая особый акцент на бережное отношение к существующим в этом районе историческим объектам, общественному пространству, – рассказал генеральный директор «Форум-групп» Сергей Воробьев. – Наша задача в этом проекте – сохранить «островок» в исторической части города, чтобы перспективный жилой комплекс органично вписался в существующее окружение, и не создал резкий контраст с имеющейся застройкой. Квартал станет деликатным дополнением к уже сформированному историческому окружению архитектурных памятников XIX века».

По проекту, новые здания образуют небольшие группы с переменной этажностью, чтобы обеспечить плавный переход от существующей застройки к новой. Было принципиально важно соблюсти именно очень низкую плотность застройки – 32 тысячи метров на 2Га.

«Таким образом, проект бережно поддерживает исторический облик и открывает доступ к архитектурно-историческим памятникам, благодаря благоустройству новых пешеходных маршрутов», – сообщили в компании «Форум-групп».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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