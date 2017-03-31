Екатеринбургские огнеборцы всю ночь тушили пожар на улице Бориса Ельцина

Публикации за 31.03.17

На улице Бориса Ельцина в центре Екатеринбурга потушен пожар, вспыхнувший вчера поздно вечером.

Как сообщили NDNews.ru в региональном ГУ МЧС, сообщение о пожаре поступило в 23:02 местного времени. На площади 100 кв. м сгорел комплекс строительных бытовок. К месту пожара выезжали 5 единиц техники, 20 человек личного состава. В 00:02 огонь был локализован.

В 08:15 утра 31 марта разборка и проливка сгоревших конструкций были полностью завершены. Пострадавших нет. Пожарно-спасательные подразделения вернулись в места постоянной дислокации.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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