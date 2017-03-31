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Екатеринбург

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Публикации за 31.03.17

Житель Свердловской области может сесть на 2 года за 3 срубленные березы

Житель Свердловской области может сесть на 2 года за 3 срубленные березы

В суд направлено дело в отношении 34-летнего жителя Слободо-Туринского района, который без разрешения срубил три березы в крестьянском хозяйстве «Липчинское». Мужчина пояснил, что деревья мешали ему проезжать на собственную вырубку. Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Прокуратура Слободо-Туринского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений, если эти деяния совершены в значительном размере»).

По версии дознавателей, мужчина в январе 2017 года незаконно вырубил 3 березы в крестьянском хозяйстве «Липчинское» в Байкаловском лесничестве. Департаменту лесного хозяйства Свердловской области был причинен ущерб на сумму 13 тысяч рублей. Мужчина пояснил, что березы мешали проехать к месту официально отведенной ему для рубки лесосеки.

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка Слободо-Туринского судебного района для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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