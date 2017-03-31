Снегопад и гололед на дорогах Среднего Урала унесли жизни 6 человек, 27 получили травмы

Публикации за 31.03.17

В снежный четверг на Среднем Урале в результате 11 дорожно-транспортных происшествий 6 человек погибли и 27 получили травмы

Как сообщили сегодня в отделе пропаганды областного управления ГИБДД, причинами всех ДТП стали выезд на встречную полосу движения и высокая скорость. Сопутствующим фактором в ведомстве называют резко сменившиеся погодные условия – весь вчерашний день в регионе шел снегопад, на дорогах возник гололед. «Многие водители не изменили стиль вождения в сложных дорожных условиях. Все это спровоцировало серьезные ДТП, в которых погибли и получили серьезные травмы люди», – говорят в ведомстве.

Так, под Нижним Тагилом в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей один человек погиб и еще трое получили травмы, в том числе 6-летний ребенок. Возле поселка Азанка 22-летний водитель ВАЗ-2115 выехал на встречную полосу, где протаранил рейсовый автобус ГАЗ, который ехал по маршруту в Тавду. В момент ДТП в салоне автобуса помимо водителя находились 6 пассажиров. В результате дорожно-транспортного происшествия в больницу Тавды с различными травмами доставлены сам шофер автобуса и два пассажира.

Еще одна серьезная авария произошла под Асбестом, в одном километре от кладбища. По предварительным данным, водитель автомобиля «Саманд» также выехал на «встречку», где столкнулся с автомобилем «Рено-Логан». В результате ДТП пострадали четыре человека.

Добавим, что «день жестянщика» накануне отмечали и в Екатеринбурге. В городе произошло уже более 50 ДТП по причине снегопада и неудовлетворительного состояния дорог. «Вчерашних ДТП, а особенно гибели людей и серьезных травм, можно было избежать, если бы водители обратили внимание на дорожную обстановку на дороге, снизили скорость движения, не допускали бы резких маневров, или возможно просто отказались бы от поездок на личном транспорте», – заключают в Госавтоинспекции.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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