На Урале бывший зэк зарубил топором четырех спящих человек

Публикации за 31.03.17

Свердловский областной суд готовится рассмотреть дело рецидивиста Юргиса Багауыва, который жестоко убил четырех человек, и теперь ему грозит пожизненный срок.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе областной прокуратуры, ранее неоднократно судимый, в том числе за убийство, мужчина вечером 25 декабря 2016 года распивал спиртные напитки со своими знакомыми жителями Березовского. С ним были двое приятелей и две женщины. В ходе застолья между ними произошел конфликт. Ночью Багауыв нашел в гостиной топор и подошел к дивану, на котором спали двое потерпевших. Он зарубил их, после чего пошел в соседнюю комнату и так же расправился с другой парой. Трупы он сложил в подпол дома и пытался скрыть следы преступления – поджег шторы в дверях между гостиной и спальней и разбросал по дому подожженные газеты.

В ходе расследования уголовного дела вину обвиняемый признал полностью. «Согласно заключению комплексной стационарной психолого-психиатрической судебной экспертизы Багауыв признан вменяемым, отдававшим отчет в своих действиях в момент совершения им преступления», – отмечают в ведомстве.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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