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Екатеринбург

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Публикации за 31.03.17

На Урале бывший зэк зарубил топором четырех спящих человек

На Урале бывший зэк зарубил топором четырех спящих человек

Свердловский областной суд готовится рассмотреть дело рецидивиста Юргиса Багауыва, который жестоко убил четырех человек, и теперь ему грозит пожизненный срок.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе областной прокуратуры, ранее неоднократно судимый, в том числе за убийство, мужчина вечером 25 декабря 2016 года распивал спиртные напитки со своими знакомыми жителями Березовского. С ним были двое приятелей и две женщины. В ходе застолья между ними произошел конфликт. Ночью Багауыв нашел в гостиной топор и подошел к дивану, на котором спали двое потерпевших. Он зарубил их, после чего пошел в соседнюю комнату и так же расправился с другой парой. Трупы он сложил в подпол дома и пытался скрыть следы преступления – поджег шторы в дверях между гостиной и спальней и разбросал по дому подожженные газеты.

В ходе расследования уголовного дела вину обвиняемый признал полностью. «Согласно заключению комплексной стационарной психолого-психиатрической судебной экспертизы Багауыв признан вменяемым, отдававшим отчет в своих действиях в момент совершения им преступления», – отмечают в ведомстве.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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