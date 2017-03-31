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Публикации за 31.03.17

В Артемовском прокуратура требует наказать коммунальщиков, которые сливали экскременты вблизи жилого поселка

В Артемовском прокуратура требует наказать коммунальщиков, которые сливали экскременты вблизи жилого поселка

Муниципальное предприятие Артемовского городского округа «Покровское ЖКХ» незаконно сливало экскременты и бытовые отходы на сельскохозяйственные земли вблизи жилого поселка. Нарушения были вскрыты при проведении прокурорской проверки.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, МУП занимался вывозом отходов из выгребных ям и хозяйственно-бытовых стоков с 1 августа 2016 года. Коммунальщики обслуживали три населенных пункта. Но в нарушении санитарного законодательства предприятие не утилизировало принимаемые от населения отходы, а попросту сливало их рядом с одним из поселков. В декабре 2016 года директору «Покровского ЖКХ» было внесено представление от прокуратуры. После этого МУП заключил договор, по которому брал на себя обязательства отвозить откачанные жидкие отходы на очистные сооружения. Несмотря на это, в январе текущего года коммунальщики повторно слили содержимое выгребных ям на сельскохозяйственные земли.

Прокуратура подала иск с требованием признать деятельность МУПа по сливу отходов вне специальных мест незаконной. Суд удовлетворил заявление надзорного ведомства. Кроме того, в отношении директора предприятия возбуждено административное дело по ст. 8.2 КоАП РФ, ему грозит штраф до 30 тысяч рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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