Прокуроры взяли на контроль стартующую 1 апреля призывную кампанию на Урале

Публикации за 31.03.17

1 апреля в Свердловской области, как и по всей России, начинается очередной весенний призыв в армию, который продлится до 15 июля. Призывную кампанию по традиции берут на контроль военные прокуроры, которые выясняют, насколько воинские части готовы к приему пополнения.

Как передает корреспондент NDNews.ru, сотрудники надзорного ведомства выполняют поручение заместителя генерального прокурора РФ – главного военного прокурора Сергея Фридинского. В соответствии с документом взят на контроль весь процесс прибытия юношей в военкоматы и доставки их к месту службы. Особое внимание уделяется размещению молодого пополнения, обеспечению их питанием, обмундированием и медикаментами в учебных подразделениях, соединениях и воинских частях.

«Приоритетная задача военных прокуроров на местах – помочь новобранцам адаптироваться в воинских коллективах. Традиционно перед убытием военными прокурорами каждому призывнику будет выдана памятка-вкладыш с информацией о правах и обязанностях военнослужащего, другими полезными сведениями. К примеру, в памятке указаны адреса, телефоны и электронная почта военных прокуратур, такие же данные, по возможности, дублируются в электронных устройствах военнослужащих», – сообщили сегодня нашему агентству в пресс-службе главной военной прокуратуры РФ.

Уже в воинских частях в этом году запланирован единый день правовых знаний, в течение которого прокуроры встретятся с новобранцами. В 139 городах и населенных пунктах по всей стране работают 152 консультационно-правовых пункта. Сюда могут обратиться не только будущие призывники, но и действующие военнослужащие, лица, уволенные в запас, их близкие с жалобами и сообщениями о нарушении прав. Кроме того, с военными прокурорами можно связаться и получить ответ в режиме онлайн на сайтах главной военной прокуратуры и военных прокуратур окружного звена. Адреса и контакты размещены на сайте главной военной прокуратуры www.gvp.gov.ru. Осенью прошлого года, отмечают в ведомстве, к военным прокурорам обратилось почти три тысячи граждан. Наконец, прокурорами продолжается работа по возвращению военнослужащих, ранее по различным причинам оставивших место военной службы.

Добавим, что в ходе весеннего призыва граждан на военную службу в войска будут направлены 142 тысячи российских граждан. Об этом сообщает Минобороны РФ. Осенью 2016 года было призвано 152 тысячи человек. Следует отметить, что с 1 января 2017 года вступили в силу изменения в ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», предусматривающие предоставление отсрочки студентам училищ, техникумов и колледжей на весь период обучения.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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