У осужденного свердловского чиновника приставы отобрали коллекцию ружей и пистолетов

Публикации за 31.03.17

Приставы Свердловской области начали арестовывать оружие. Одним из первых под санкции попал бывший руководитель свердловского ФГУКа. Арсенал солидный: ружья, карабины, винтовки. Причем ранее он уже лишился дорогого внедорожника.

«В Свердловской области произошел первый арест оружия – среди них: ружья, карабины, винтовки и пистолеты. Новая принудительная мера направлена на особого рода должников – коллекционеров и охотников. Существует соглашение, по которому судебные приставы-исполнители теперь вправе арестовывать оружие», – сообщили NDNews.ru в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

Первым под новую меру попал заядлый охотник и экс-руководитель уральского филиала ФГУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» Дмитрий Макаров. Его ранее осудили за злоупотребления полномочиями, повлекшие тяжкие последствия, и дали три года условно. Материальный ущерб от его действий составил около 8,5 млн рублей.

У должника скопился солидный арсенал (на фото): российское гладкоствольное ружье «Иж-81», одноствольные ружье «Иж-К», карабин «Вепрь-К», самозарядный карабин «Taurus CT9 G2», карабин со складывающимся прикладом «Сайга-МК-03», самозарядная винтовка Токарева, ППШ-О (пистолет-пулемет конструкции Шпагина), травматический пистолет «Лидер».

Совсем недавно бывший чиновник лишился своего Toyota Highlander, арестованного в рамках взыскания той же задолженности. За ним были зарегистрированы два автомобиля: раритетный легковой автомобиль отечественного производства ГАЗ-96 (1969 года выпуска) и японский внедорожник марки Toyota Highlander. Машины были в розыске, но на приеме у приставов мужчина утверждал, что никакого имущества за ним не числится, машины он якобы продал и они находятся в Дагестане. Приставы должнику не поверили, и не зря – «Тойота» нашлась в соседнем дворе. Причем когда иномарку арестовывали, Макаров пытался сопротивляться: не отдавал ключи и документы. С ружьями он распрощался более спокойно.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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