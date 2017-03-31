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Публикации за 31.03.17

В Алапаевске закроют шахту, в которую упал школьник, когда делал селфи

В Алапаевске закроют шахту, в которую упал школьник, когда делал селфи

Администрация Алапаевска по представлению прокуратуры ограничила доступ посторонних на территорию заброшенной шахты «Центральная-1». Меры были приняты после несчастного случая со школьником в феврале. Он вместе с другом проник в полуразрушенное здание, чтобы сделать селфи, но поскользнулся и упал в шахту. Подросток получил травмы и был госпитализирован в больницу.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе областной прокуратуры, проверка показала, что инцидент произошел по вине чиновников администрации Алапаевска. Они не обеспечили сохранность муниципального имущества, что привело к разрушению здания и свободному доступу на его территорию посторонних лиц. По результатам проверки главе города было внесено представление об устранении нарушений законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Мэрия провела работу по ограничению доступа на территорию шахты. Прокуратура добивается полной консервации объекта и оставила на контроле этот вопрос.

Алапаевск, служба информации РИА «Новый День»

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