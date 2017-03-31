Уралец, угрожая продавцу гранатой, украл из магазина бутылку водки

Публикации за 31.03.17

На Среднем Урале возбуждено дело по факту разбойного нападения на магазин. Его фигурантом стал 57-летний житель поселка Юрты, который с помощью муляжа гранаты в Новой Ляле ограбил сельский магазин.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, на месте происшествия сыщики установили, что в дневное время продавец единственной в поселке торговой точки отпускала товар местной жительнице. Неожиданно в магазин ворвались двое пьяных мужчин – 57-летний местный житель и его 35-летний собутыльник. Угрожая взорвать продавца и покупательницу, старший из приятелей потребовал бутылку водки. При этом он выкрикивал, что «терять ему нечего и жить не особо хочется».

Покупательница, испугавшись, выбежала на улицу и позвонила участковому, а продавец, восприняв угрозу как реальную, отдала налетчику алкоголь. Получив желаемое, мужчины отправились продолжать употреблять спиртное. Установить личности злоумышленников не составило труда: в поселке их хорошо знают. Сотрудники полиции застали их за распитием похищенного алкоголя.

«В ходе обыска в доме, где происходило застолье, полицейские обнаружили муляж гранаты Ф-1, очень похожий на боевую. Из-за сильного алкогольного опьянения возмутитель спокойствия объяснить свой поступок внятно не мог. Его племянник уверял, что нетрезвый дядя хотел лишь пошутить – ведь граната не настоящая, а муляж. В доказательство родственник даже предъявил чек от покупки данного сувенира», – добавляют в ведомстве. Теперь за шутку мужчине грозит ответственность вплоть до 10 лет лишения свободы.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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