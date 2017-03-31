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Екатеринбург

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Публикации за 31.03.17

Уралец, угрожая продавцу гранатой, украл из магазина бутылку водки

Уралец, угрожая продавцу гранатой, украл из магазина бутылку водки

На Среднем Урале возбуждено дело по факту разбойного нападения на магазин. Его фигурантом стал 57-летний житель поселка Юрты, который с помощью муляжа гранаты в Новой Ляле ограбил сельский магазин.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, на месте происшествия сыщики установили, что в дневное время продавец единственной в поселке торговой точки отпускала товар местной жительнице. Неожиданно в магазин ворвались двое пьяных мужчин – 57-летний местный житель и его 35-летний собутыльник. Угрожая взорвать продавца и покупательницу, старший из приятелей потребовал бутылку водки. При этом он выкрикивал, что «терять ему нечего и жить не особо хочется».

Покупательница, испугавшись, выбежала на улицу и позвонила участковому, а продавец, восприняв угрозу как реальную, отдала налетчику алкоголь. Получив желаемое, мужчины отправились продолжать употреблять спиртное. Установить личности злоумышленников не составило труда: в поселке их хорошо знают. Сотрудники полиции застали их за распитием похищенного алкоголя.

«В ходе обыска в доме, где происходило застолье, полицейские обнаружили муляж гранаты Ф-1, очень похожий на боевую. Из-за сильного алкогольного опьянения возмутитель спокойствия объяснить свой поступок внятно не мог. Его племянник уверял, что нетрезвый дядя хотел лишь пошутить – ведь граната не настоящая, а муляж. В доказательство родственник даже предъявил чек от покупки данного сувенира», – добавляют в ведомстве. Теперь за шутку мужчине грозит ответственность вплоть до 10 лет лишения свободы.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 31.03.17

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