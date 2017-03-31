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Екатеринбург

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Публикации за 31.03.17

Без штанов и обуви: сотрудники ДПС задержали мертвецки пьяного водителя (ФОТО, ВИДЕО)

Без штанов и обуви: сотрудники ДПС задержали мертвецки пьяного водителя (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД задержали мертвецки пьяного водителя. Мужчина не мог ничего пояснить и плохо контролировал свои действия, при этом ему было крайне сложно подтянуть штаны и надеть обувь.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в отделе пропаганды областного управления ГИБДД, очевидцы на «Ниве» заметили легковой Hyundai, водитель которого вел себя неадекватно: ехал с небольшой скоростью и вилял из стороны в сторону. Неравнодушные граждане преградили путь иномарке своим внедорожником, забрали у шофера ключи, усмирили его (он делал попытки подраться), посадили на заднее сидение его авто и позвонили в ГИБДД.

Новый День: Без штанов и обуви: сотрудники ДПС задержали мертвецки пьяного водителя (ВИДЕО, ФОТО)

«Прибывшие на место сотрудники ДПС были удивлены и поражены, в каком состоянии находится мужчина, который незадолго до этого управлял автомобилем: он был просто мертвецки пьян, не мог ничего пояснить и плохо контролировал свои действия. При этом инцидент произошел в середине рабочего дня, около 14 часов, когда на дорогах большое количество транспорта и пешеходов», – рассказывают в ведомстве. Судя по видеозаписям, сделанным на месте, мужчина не мог подтянуть собственные штаны и надеть слетевший ботинок.

Новый День: Без штанов и обуви: сотрудники ДПС задержали мертвецки пьяного водителя (ВИДЕО, ФОТО)

При проверке документов выяснилось, что нарушитель уже лишен права управления за нетрезвое вождение в мае 2016 года. «А сейчас он был настолько пьян, что даже не мог согласиться с процедурой освидетельствования его на состояние опьянения. Но самое страшное заключается в том, что в автомобиле находилось детское автокресло. Значит, этот водитель, позволяющий себе сесть за руль в таком состоянии, периодически перевозит какого-то ребенка», – уточняют в ГИБДД.

Новый День: Без штанов и обуви: сотрудники ДПС задержали мертвецки пьяного водителя (ВИДЕО, ФОТО)

В итоге гаишниками были составлены административные материалы за отказ от прохождения освидетельствования, а также материалы для привлечения водителя к уголовной ответственности по ст.264.1. Автомобиль был помещен на специализированную автостоянку.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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