Студенты РГППУ пятый день живут без холодной воды (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 31.03.17

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Жильцы общежития РГППУ уже пять дней сидят без холодной воды. Починка водопровода зависит от ректора, но «к нему попасть практически невозможно».

В многоэтажном общежитии на Ильича, 26, прорвало трубу холодного водоснабжения еще в понедельник. Сантехника вызвали через специальную тетрадь «обращений к сантехнику».

Холодную воду перекрыли, и на этом – все. Из объяснений пришедшего по вызову обитатели общежития узнали, что для починки трубы необходима некая деталь, которой нет в наличии. Запрос ректору был отправлен сразу же, но без результата. Техническая авария серьезно осложнила жизнь студентов кафедры дизайна. «Уже 5 дней отключен стояк на всех 9 этажах, – рассказала студентка четвертого курса Кристина. – Умываться кипятком невозможно. Понять, что с запросом, также не получается, потому что к ректору вы дальше секретарши не пройдете. Что это за деталь, сколько стоит, и за чем дело стало?»

Проректор по АХЧ РГППУ Петр Сураев прояснил детали: «Информация об аварии в трубе ХВС общежития по адресу: Ильича, 26, поступила во вторник, после обеда. В ходе устранения аварии стало очевидным, что отсутствуют необходимые материалы. Вчера был произведен закуп материалов. Сегодня авария будет устранена, холодную воду пустят жителям общежития. Хотелось бы отметить, что отключен был всего один стояк, и что горячая вода у них была».

Нужно отметить, что в Екатеринбурге общежития обычно обслуживаются самими вузами. На данный момент отсутствуют организации, занимающиеся решением коммунальных проблем студентов. Для примера, коммунальные вопросы общежитий в Ростове-на-Дону решает Объединение общежитий, и студенты сообщают о проблемах с водой в специальной группе «ВКонтакте», а в Пермском крае – Управление общежитиями, Студенческий дом – в Москве. Также вопросами соблюдения прав студентов, в том числе санитарно-гигиенических требований к помещениям для проживания, занимается уполномоченный по правам студентов. В Свердловской области с 30 января 2017 года на эту должность был назначен Ярослав Лушников, председатель профсоюзной студенческой организации УГГУ.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 31.03.17

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