Главархитектура объявила конкурс на разработку концепции «изящных» киосков

Публикации за 31.03.17

Городской департамент архитектуры и градостроительства объявил конкурс на разработку концепции внешнего вида нестационарных объектов, расположенных на территории Екатеринбурга. К таким объектам относятся торговые павильоны, остановки, киоски по продаже газет, фруктов и мороженого, билетные кассы, будки охраны.

Участникам конкурса могут стать как профессиональные дизайнеры и архитекторы (или студенты профильных вузов), так и юридические лица. Им предлагается придумать проект оформления киосков в едином стиле, с архитектурно-художественными решениями. Заявки принимаются в департамент до 31 мая. Подведение итогов состоится 5 июня. Наилучший конкурсный проект будет поощрен денежной премией. Предметный ряд киосков, торговых павильонов и других объектов, взаимосвязанных концепцией единого внешнего оформления, будет рекомендован для реализации в городских пространствах Екатеринбурга, сообщили в пресс-службе мэрии.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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