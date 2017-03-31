«Беспокоит меня Гондурас». И Ельцин. В Екатеринбурге показали авангард 30-летней давности (ФОТО)

Публикации за 31.03.17

Сегодня в Екатеринбургской галерее современного искусства открывается выставка «Ненормативная эстетика 1980-1990х годов». В экспозиции представлено первое авангардное искусство Свердловска, которое выставлялось 30 лет назад без купюр, во времена легендарного клуба «Сурикова, 31». Среди работ – триптих Игоря Шурова «Менталитет», где люди советской эпохи сделаны из совков для мусора, инсталляция Николая Федореева «Коммунист Б. Н. Ельцин» в стиле Энди Уорхола и другие работы, вызвавшие в 1987 году наибольший резонанс в обществе, ведь тогда это было первым шагом к свободе. Да и сегодня работы найдут отклик у посетителей. Тем более отдельный зал посвящен современным картинам, но с духом свободы.

31 марта в Екатеринбургской галерее современного искусства открывается экспозиция произведений авторов легендарной выставки времен перестройки «Сурикова, 31». Данный проект «Ненормативная эстетика 1980-1990-х годов» призван восстановить уникальную атмосферу творческой свободы «эпохи перемен». К организации выставки был привлечен участник событий того времени, художник и коллекционер свердловского андеграунда Игорь Шуров», – рассказали в Екатеринбургской галерее современного искусства.

Елена Шипицына

Экспозиция возвращает нас в 1987 год, когда в новом здании Дома культуры Ленинского района по адресу: ул. Сурикова, 31, прошла одна из первых в России демократических выставок «без жюри», в которой мог участвовать любой желающий. Площадка превратилась в живую дискуссию художников со зрителями, событие стало глотком свободы.

«В 2017 году мы отмечаем столетие революции. И это всех наводит на мысли о переменах. Людям свойственно в такие даты думать о свободе, в том числе о свободе творчества. Мы сравниваем с такими крутыми переменами, которые произошли на нашей памяти, – когда СССР стал другой страной, мы пережили тоже драматичную революцию. И эти размышления в итоге привели нас к этой выставке, – рассказала арт-директор Екатеринбургской галереи современного искусства Елена Шипицына. – Хотя эта экспозиция третья в серии выставок о новом современном искусстве на Урале. Первой была «Неформальный разговор» в 2015 году – тогда тоже выставлялись работы художников «Сурикова, 31» Николая Федореева и Игоря Шурова. А второй была выставка «Я – спутник»: показали уже несколько художников одного поколения 80-х. И вот сейчас постарались выставить аутентичные работы с первых трех выставок «Сурикова, 31».

Возможность самовыражения и честного высказывания получили в 1987 году малоизвестные тогда авторы – Игорь Шуров, Николай Федореев, Виктор Гончаров, Виктор Трифонов, Валерий Павлов и другие. Работы этих художников и представлены в воссозданной экспозиции «Ненормативная эстетика 1980-1990-х годов». Внимание сразу привлекают знаменитая инсталляция Николая Федореева «Коммунист Б. Н. Ельцин» и картина Игоря Шурова «Беспокоит меня Гондурас», вызвавшие наибольший резонанс в обществе и ставшие отражением эпохи гласности. Возможно, потому что сегодня в принципе пришло время рефлексии по 1990-м: в Екатеринбурге регулярно проходят перфомансы на эту тему, молодые режиссеры берут эту тему для своих спектаклей.

Игорь Шуров. «Беспокоит меня Гондурас»

И не зря на выставке один зал посвящен искусству современному, 2010-х годов, отражающему интересы нынешней молодежи, сегодняшнюю, порой виртуальную, реальность. Но делает его все тот же Игорь Шуров, участник «Сурикова, 31». В серии работ он использует компьютерную графику, при помощи которой разговаривает на разные темы: от природы до компьютеров и «Крым наш».

А связующим звеном между залом «из прошлого» и залом «будущего» стала работа художника «Отцы и дети»: рука, сделанная из грубых проводов с шурупами, тянется навстречу руке, сделанной из USB-шнуров.

«Это логическое продолжение творчества Шурова. И нам показалось хорошей идеей выставить его здесь и сейчас. Потому что не все художники тех свободных выставок остались экспериментаторами. Кто-то пошел по традиционному пути, кто-то ушел в религию, литературу, а кто-то стал заурядным художником, получив возможность выставляться. Драйв сохранился не у всех, – говорит Елена Шипицына. – В современном зале представлена серия работ Шурова на планшетах. Когда-то он был художником и рисовал на этих планшетах агитацию. Но если планшет перевернуть, появляется ощущение, будто это пустой компьютерный экран. И он взял это за основу. Изображения – это фотографии, обработанные с помощью компьютерной графики, где увеличены пиксели. Но и здесь, несмотря на всю современность, видно прошлое. Например, работа «Подсознание». Она поделена на четыре части колючей проволокой – отголоски несвободы и границ, которые стремились раньше преодолевать художники».

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Семен Саливанчук

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