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Публикации за 31.03.17

Епархия начинает строить храм на тысячу человек в жилом районе «Современник» / Тему подстегнула идея застройщика избавиться от местного деревянного храма

Епархия начинает строить храм на тысячу человек в жилом районе «Современник» Тему подстегнула идея застройщика избавиться от местного деревянного храма

Екатеринбургская Епархия намерена в ближайшие дни начать подготовку к масштабному строительству храма в районе «Современник» – новый район в Екатеринбурге намерена построить компания НПП «Стройтэк».

Как рассказал NDNews.ru настоятель Храма Бориса и Глеба, протоиерей Олег Шилков, конфликт между храмовым комплексом, расположенным на улице Раевского, начался после того как стали известны планы компании НПП «Стройтэк». Она намерена построить в окрестном районе жилой комплекс «Современник» на 8 тысяч человек.

Но на планах застройки, которые должны были обсудить на публичных слушаниях, протоиерей не обнаружил своего храма – из чего сделал вывод о неизбежном сносе религиозного здания. В результате аудитория УрГЭУ, где проводились слушания, была полностью забита людьми православного вероисповедания, и минстрой как организатор решил слушания перенести во избежание конфликтов.

Как рассказывает протоиерей Олег Шилков, «Стройтэк» было предложил построить здесь же новый храм, каменный, взамен деревянного. Но проект Епархию не устроил – слишком мала вместимость, отметил собеседник агентства. Земли, на которых находится сейчас храмовый комплекс (это около гектара), принадлежат Епархии. И она намерена использовать ее для застройки сама – возвести храма в честь великомученика Дмитрия Солунского, вместимость которого составит порядка 800-1000 человек. Подготовительные работы, по его словам, начнутся в ближайшие дни.

На фото – храм, который планирует возвести Епархия.

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