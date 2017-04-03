137 пьяных водителей задержали сотрудники ГИБДД за выходные

Публикации за 03.04.17

За прошедшие выходные сотрудники ГИБДД задержали 137 водителей, которые управляли автомобилями в нетрезвом виде. Кроме этого было выявлено 189 нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения.

В минувшие выходные ГИБДД в Свердловской области провела рейдовые мероприятия для выявления грубых нарушений ПДД: таких как встречная полоса, управление в нетрезвом состоянии, и перевозка детей без детских удерживающих устройств, либо в устройствах, не соответствующих росту и весу детей.

«Сотрудниками ГИБДД было выявлено 449 фактов, когда дети перевозились в автомобилях с нарушением требований ПДД. Еще 137 водителей были задержаны при управлении транспортными средствами в нетрезвом состоянии. Кроме этого было выявлено 189 нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения», – сообщили NDNews.ru в пресс-служба УГИБДД по Свердловской области.

Именно выезд на полосу встречного движения стал причиной серьезного ДТП, которое произошло накануне, в воскресенье, на автодороге Талица-Тугулым. Девушка за рулем Toyota Vitz не выбрала безопасную скорость движения выехала на встречную полосу, где автомобиль столкнулся с автомобилем Урал-4456А7 под управлением водителя мужчины 1982 г.р. В результате ДТП водитель иномарки получила ушиб мягких тканей головы; пассажир мужчина 1993 г.р. г.р. получил травму ушиб мягких тканей головы; пассажир мужчина 1982 г.р. получил травму ушиб мягких тканей головы.

Всего за три дня – пятницу, субботу и воскресенье, на территории Свердловской области зарегистрировано 3 ДТП, в которых шесть человек получили травмы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 03.04.17

Нижнетагильские следователи начали проверку после нападения собак на ребенка. / В Верхнем Тагиле при взрыве в печи для плавки свинца погиб 24-летний рабочий, еще трое с травмами попали в больницу (ФОТО). / 3 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»