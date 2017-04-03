Депутаты свердловского заксобрания расставят точки над «ё»

Публикации за 03.04.17

В заксобрание Свердловской области внесен законопроект, уточняющий границы и названия некоторых населенных пунктов.

Как передает корреспондент NDNews.ru, многие изменения касаются замены буквы «е» в названиях сел и деревень на букву «ё». Например, село «Лебедкино» будет отныне писаться как «Лебёдкино», «Харенки» – «Харёнки», Леневка – «Ленёвка», «Темно-Осинова» – «Тёмно-Осинова», «Черемухова» – «Черёмухова», и так далее.

Напомним, на прошлой неделе правительство Свердловской области одобрило для внесения в заксо два законопроекта, уточняющих отдельные аспекты текущего административно-территориального устройства региона. Как пояснил министр строительства области Михаил Волков, положения существующего закона об административно-территориальном устройстве, принятого 20 мая 1997 года, сегодня являются неактуальными и не всегда отражают текущее положение дел.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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