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Публикации за 03.04.17

Солдатскую прачечную из Верхней Пышмы оставили без света за воровство

Солдатскую прачечную из Верхней Пышмы оставили без света за воровство

Прачечную из Верхней Пышмы, которая занимается стиркой для Минобороны, отставили без света. Компания полгода воровала электроэнергию, долг превысил два миллиона рублей.

Прачечную, которая принадлежит ООО «ТСК-96», оставили без света накануне. Как рассказали в пресс-службе Облкоммунэнерго, в начале марта выяснилось, что компания полгода потребляла ресурс в обход счетчика. С августа 2016 по февраль 2017 бизнесмены нажгли 400 тысяч неучтенных квт/ч, а ущерб составил больше 2 миллионов рублей.

«Эта сумма была предъявлена к оплате поставщиком ресурса – электросбытовой компанией «ЕЭС-Гарант» – однако потребитель отказался оплачивать счет. После чего мы, как сетевая компания, получили заявку на ограничение электроснабжения этого объекта. Но нам не дали этого сделать», – рассказал начальник управления по учету, балансу электроэнергии и реализации услуг АО «Облкоммунэнерго» Михаил Гук.

Энергетики пытались попасть на объект, чтобы обесточить подстанцию – она принадлежит компании-должнику. Энергетикам и сотрудникам полиции попасть к подстанции не дали. Специалистам Облкоммунэнерго пришлось отключить всю линию электропередачи, чтоб обесточить нужный объект. Около часа обычные потребители оставались без света. Теперь, чтобы в прачечную вернулся свет, ООО «ТСК-96» должно полностью оплатить свой долг.

Верхняя Пышма, служба информации РИА «Новый День»

Верхняя Пышма. Другие новости 03.04.17

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