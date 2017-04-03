В Академическом выделенную полосу общественного транспорта продлили до улицы Павла Шаманова (ФОТО)

Публикации за 03.04.17

Полоса общественного транспорта на Вильгельма де Геннина в Академическом продлена от улицы Павла Шаманова, теперь одна из главных магистралей района имеет отдельную полосу для автобусов почти на всем протяжении. Это один из этапов организации движения из Академического в центр.

На участке улицы Вильгельма де Геннина от ул. Павла Шаманова до ул. Краснолесья был установлен знак 5.14 «Полоса для общественного транспорта», сообщает портал района Академический «Akademekb». Оставшийся участок от улицы Академика Сахарова до Павла Шаманова в ближайшее время также могут оборудовать этим знаком.

Выделение полосы для транспорта на новом участке – один из этапов организации движения из Академического в центр. По планам комитета по транспорту администрации Екатеринбурга, полоса общественного транспорта будет выделена и на улице Серафимы Дерябиной, а контролировать движение по ней будут специальные камеры видеофиксации нарушений.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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