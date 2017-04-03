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Екатеринбург

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Публикации за 03.04.17

Администрацию Екатеринбурга заставляют восстановить убежище в «Щелкунчике»
Фото с официального сайта театра

Администрацию Екатеринбурга заставляют восстановить убежище в «Щелкунчике»

Прокуратура через суд потребовала восстановить убежище в театре «Щелкунчик». Оказалось, что почти десять лет назад здесь провели реконструкцию, после которой защитное сооружение просто ликвидировали.

Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга решила проверить, как соблюдается законодательство по использованию федерального имущества – противорадиационного укрытия, которое должно находится в МАУК «Муниципальный театр балета «Щелкунчик» города Екатеринбурга». Выяснилось, что убежища в театре нет. Причем уже довольно давно – еще в 2007-2009 годах администрация города проводила реконструкцию в театре, после чего защитное сооружение ликвидировали. Но в ГУ МЧС по Свердловской области убежище на учете числится.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, надзорное ведомство направило в суд заявление о возложении обязанности принять меры по восстановлению защитного сооружения гражданской обороны. Суд исковое требование удовлетворил, администрация города должна восстановить противорадиационное укрытие. Судебный акт еще не вступил в законную силу.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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