Жители Нижнего Тагила выйдут на митинги в защиту выставки RAE

Публикации за 03.04.17

Жители Нижнего Тагила проведут серию пикетов и митинг против переноса военной выставки Russia Arms Expo в Подмосковье. Активисты готовят обращение к президенту России Владимиру Путину, а также инициировали сбор подписей в Интернете за сохранение выставки на Урале.

Как передает корреспондент NDNews.ru, организатором акций выступил военный эксперт и автор проекта «Танкопедия» Алексей Хлопотов. Он сообщил, что подал уведомления в администрацию Нижнего Тагила о проведении пикетов 5, 7 и 12 апреля на Театральной площади. На акциях планируется сбор подписей горожан под обращением к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оставить RAE в Нижнем Тагиле. Кроме того, на 15 апреля запланирован полноценный митинг в защиту выставки вооружений. Сбор участников назначен на 14:00 на площади у кинотеатра «Современник».

Хлопотов и его единомышленники намерены заручиться и поддержкой политических сил. «Состоялись короткие встречи с депутатом Госдумы Алексеем Балыбердиным и зампредом заксо Вячеславом Погудиным. Оба настроены скептически. Уверены, что Москва уже все решила и назад не отыграть. Хотя... морально с нами. Как говорится, и на том спасибо!» – написал тагильчанин на своей странице в «Фейсбуке».

Организаторы митинга также агитируют неравнодушных граждан оставлять свои подписи под электронной петицией, составленной в адрес Минобороны РФ, Минпромторга РФ и вице-премьера России Дмитрия Рогозина. На данный момент под обращением подписались чуть больше 700 человек.

Нижний Тагил, служба информации РИА «Новый День»

Нижний Тагил. Другие новости 03.04.17

Администрацию Екатеринбурга заставляют восстановить убежище в «Щелкунчике». / Законодатели Свердловской области готовятся ко второму туру губернаторских выборов. / В Академическом выделенную полосу общественного транспорта продлили до улицы Павла Шаманова (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»