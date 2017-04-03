В Невьянске осудили автомобилистку, которая погубила своего мужа и свекровь

Публикации за 03.04.17

Невьянский городской суд приговорил местную жительницу к 4 годам заключения за ДТП, в котором погибли ее родственники. Женщина, которая на тот момент за рулем была всего два месяца, отвлеклась от дороги, из-за чего машина улетела в кювет и врезалась в дерево.

ДТП со смертельным исходом случилось 23 сентября прошлого года. В тот день Марина Паньшина выехала на трассу Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов на автомобиле «Пежо 307». Стаж автомобилистки на тот момент составлял 2 месяца. Вместе с ней в машине находились ее муж и его мать. Женщина в какой-то момент отвлеклась от управления автомобилем, машина съехала на обочину, ее занесло и выкинуло в кювет. В итоге автомобиль врезался в дерево. Пассажиры Паньшиной погибли.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, женщину осудили по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»). Решением суда Паньшина проведет 4 года в колонии-поселении, кроме того, ей на три года запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 3 года. Женщине предоставлена отсрочка по отбыванию наказания на 4 года, пока ее ребенку не исполнится 14 лет. Кроме того, она должна выплатить компенсацию морального вреда сыну супруга от предыдущего брака и сестре свекрови 1,3 млн рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.

Невьянск, служба информации РИА «Новый День»

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