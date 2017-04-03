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Публикации за 03.04.17

Супруги-наркоторговцы получили 26 лет лишения свободы на двоих

Супруги-наркоторговцы получили 26 лет лишения свободы на двоих

Режевской суд вынес приговор в отношении супружеской пары, обвиняемой в незаконном сбыте наркотиков.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, молодая пара из Нижнего Тагила – молодой человек 1993 года рождения и девушка 1996 года рождения – приехали в гости к бабушке в село Черемисское Режевского района, где начали торговать синтетическим наркотиком. Их вина была подтверждена показаниями свидетелей, а также в ходе оперативного мероприятия «Проверочная закупка».

Следствием было установлено, что мужчина не только торговал наркотиками, но и сам употреблял их. Прибыль с незаконного сбыта «веществ» расходовалась на семейные нужды, у пары есть общий сын 2014 года рождения.

В сентябре 2014 года молодой человек уже задерживался сотрудниками Нижнетагильской полиции по факту незаконного сбыта наркотиков. Продавая наркотики, он планировал заработать на услуги адвоката. За совершение преступлений, предусмотренных пунктом «г» части 4 статьи 228.1 УК Российской Федерации «Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору в крупном размере», мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет, его супруге – на срок 10 лет.

Реж, Служба информации РИА «Новый День»

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