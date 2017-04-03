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Екатеринбург

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Публикации за 03.04.17

Устранение колеи на ЕКАДе обойдется бюджету в 167 миллионов: объявлен аукцион

Устранение колеи на ЕКАДе обойдется бюджету в 167 миллионов: объявлен аукцион

Этим летом на ЕКАДе отремонтируют 16 километров проезжей части. В списке требований – убрать колеи и ямы, положить новый слой асфальта. Бюджет выделяет на эти цели около 167 млн рублей.

Как передает корреспондент NDNews.ru, департамент госзакупок Свердловской области объявил аукцион по устранению колеи на ЕКАДе с укладкой нового слоя покрытия. Прием заявок начинается с сегодняшнего дня и продлится до 19 апреля. Максимальная сумма, которую готов выделить бюджет области – 167 210 582 рублей.

Фактически ремонт будет идти почти на всем протяжении ЕКАДа от 33 километра, в проектной документации указана разбивка на девять участков дороги – из них всего два участка длиной в сотни метров, почти все проблемные участки более километра. Самый длинный колейный участок, который будут ремонтировать – примерно от 50 км ЕКАДа – протянулся на 4,5 километра. В итоге всего обновят 16 км кольцевой дороги. Практически у всех участков дороги в описании текущего состояния указано «покрытие на ремонтируемом участке находится в неудовлетворительном состоянии, имеется: продольные, поперечные трещины, колейность глубиной до 0,05 м., наличие местного ремонта, неоднородность покрытия» и «укрепленная асфальтобетоном часть обочин и переходно-скоростных полос движения на ремонтируемом участке находится в неудовлетворительном состоянии, имеется: продольные, поперечные трещины, колейность глубиной до 0,03 м., наличие местного ремонта, неоднородность покрытия».

В документации так же подробно описано, какие дефекты не повлияют на приемку работ: подсчитана допустимая ямочность после ремонта, сколько и какой длины могут быть трещины, как должны быть установлены знаки и барьерные ограждения.

Работы начнутся после подписания контракта, завершиться они должны до 20 октября 2017 года.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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