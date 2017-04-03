NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 03.04.17

Каменская прокуратура заставляет чиновников починить мост, поврежденный льдиной (ФОТО)

Каменская прокуратура заставляет чиновников починить мост, поврежденный льдиной (ФОТО)

Прокуратура Каменского района требует от чиновников отремонтировать подвесной мост через реку Исеть, связывающий две деревни. На прошлой неделе одну из опор повредила льдина, и мост опасно накренился. Но жители продолжают ходить по нему, несмотря на ограждения.

Новый День: Каменская прокуратура заставляет чиновников починить мост, поврежденный льдиной (ФОТО)

Пешеходный мост через Исеть соединяет село Новоисетское и деревню Чернокутово. По данным местных СМИ, в 2016 году мост уже обрушивался во время весеннего половодья. Тогда для его восстановления были выделены деньги, но, по словам жителей, ремонт был выполнен некачественно – главные укрепляющие конструкции не починили. 27 марта из-за льдины покосилась одна из опор моста, но муниципальные власти ничего не предприняли.

Новый День: Каменская прокуратура заставляет чиновников починить мост, поврежденный льдиной (ФОТО)

Сообщения жителей и СМИ стали поводом для прокурорской проверки. «По выезде на место установлено, что мост с покосившейся опорой представляет опасность и угрозу для жителей населенного пункта, которые, игнорируя ограждение, ходят по нему. Прокуратура проводит проверочные мероприятия с привлечением контролирующих органов», – сообщили NDNews.ru в пресс-службе надзорного ведомства.

Кроме того, сегодня, 3 апреля, прокуратура внесла представление главе Каменского округа с требованием устранить нарушения федерального законодательства.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 03.04.17

Уральскому прокурору покупают «трешку» в Екатеринбурге за 5 миллионов. / Устранение колеи на ЕКАДе обойдется бюджету в 167 миллионов: объявлен аукцион. / Больница в Ирбите – пациенты лежат в коридорах, расходники приносят с собой (ФОТО, ВИДЕО).

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter