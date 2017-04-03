Каменская прокуратура заставляет чиновников починить мост, поврежденный льдиной (ФОТО)

Публикации за 03.04.17

Прокуратура Каменского района требует от чиновников отремонтировать подвесной мост через реку Исеть, связывающий две деревни. На прошлой неделе одну из опор повредила льдина, и мост опасно накренился. Но жители продолжают ходить по нему, несмотря на ограждения.

Пешеходный мост через Исеть соединяет село Новоисетское и деревню Чернокутово. По данным местных СМИ, в 2016 году мост уже обрушивался во время весеннего половодья. Тогда для его восстановления были выделены деньги, но, по словам жителей, ремонт был выполнен некачественно – главные укрепляющие конструкции не починили. 27 марта из-за льдины покосилась одна из опор моста, но муниципальные власти ничего не предприняли.

Сообщения жителей и СМИ стали поводом для прокурорской проверки. «По выезде на место установлено, что мост с покосившейся опорой представляет опасность и угрозу для жителей населенного пункта, которые, игнорируя ограждение, ходят по нему. Прокуратура проводит проверочные мероприятия с привлечением контролирующих органов», – сообщили NDNews.ru в пресс-службе надзорного ведомства.

Кроме того, сегодня, 3 апреля, прокуратура внесла представление главе Каменского округа с требованием устранить нарушения федерального законодательства.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 03.04.17

Уральскому прокурору покупают «трешку» в Екатеринбурге за 5 миллионов. / Устранение колеи на ЕКАДе обойдется бюджету в 167 миллионов: объявлен аукцион. / Больница в Ирбите – пациенты лежат в коридорах, расходники приносят с собой (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»