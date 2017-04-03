В Екатеринбурге УК впервые запустила мобильное приложение, в котором можно платить за коммуналку и вызывать сантехников (СКРИН)

Публикации за 03.04.17

Первое мобильное приложение с большим количеством опций запустила в Екатеринбурге управляющая компания «Солнечный» для жителей домов нового района. Через приложение можно платить за коммунальные услуги в один клик, следить за дворами с камер наружного наблюдения, открывать калитку, оставлять заявку на вызов работников УК и многое другое.

Как рассказали NDNews.ru в пресс-службе застройщика района «Форум-групп», приложение было специально разработано IT-службой компании. Подобных приложений для домов, управлением которыми занимаются другие УК в Свердловской области, пока нет.

В тестовом режиме приложение было запущено осенью 2016 года. Теперь доработаны все ранее запланированные функции, и мобильным сервисом можно пользоваться в полном объеме. Среди возможностей приложения: коммунальные услуги можно оплачивать с мобильного телефона сразу по нескольким объектам недвижимости в один клик; видеть весь двор в собственном телефоне благодаря камерам, установленным по периметру жилого квартала (это удобно для родителей, которые отпускают детей гулять одних); открывать калитку во двор, находясь при этом в любой части страны или мира; оперативно направлять заявки на сантехнические, монтажно-демонтажные работы, узнавать последние новости района; пользоваться бесплатным Wi-Fi, находясь внутри квартала и по его периметру; получать сообщения от управляющей компании с важной для жителей информацией.

Каждый житель нового района может скачать приложение себе на смартфон. Это могут сделать и гости, чтобы пользоваться бесплатным Wi-Fi, находясь в Солнечном. Приложение доступно для владельцев мобильных телефонов на платформах iOS и Android.

Аналогичные мобильные приложения компания «Форум-групп» запустит и для других своих жилых комплексов: «Ольховский парк» и «Мечта», которыми также управляет собственная управляющая компания «Форум-сервис».

Напомним, реализацию Солнечного поддерживают областные власти – как уникальный район с большим количеством доступного жилья. Проект является отличным примером комплексного освоения территории. Сейчас в районе запущены в эксплуатацию два жилых квартала, готовится к заселению третий.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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