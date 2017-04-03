NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 03.04.17

В Екатеринбурге УК впервые запустила мобильное приложение, в котором можно платить за коммуналку и вызывать сантехников (СКРИН)

В Екатеринбурге УК впервые запустила мобильное приложение, в котором можно платить за коммуналку и вызывать сантехников (СКРИН)

Первое мобильное приложение с большим количеством опций запустила в Екатеринбурге управляющая компания «Солнечный» для жителей домов нового района. Через приложение можно платить за коммунальные услуги в один клик, следить за дворами с камер наружного наблюдения, открывать калитку, оставлять заявку на вызов работников УК и многое другое.

Как рассказали NDNews.ru в пресс-службе застройщика района «Форум-групп», приложение было специально разработано IT-службой компании. Подобных приложений для домов, управлением которыми занимаются другие УК в Свердловской области, пока нет.

В тестовом режиме приложение было запущено осенью 2016 года. Теперь доработаны все ранее запланированные функции, и мобильным сервисом можно пользоваться в полном объеме. Среди возможностей приложения: коммунальные услуги можно оплачивать с мобильного телефона сразу по нескольким объектам недвижимости в один клик; видеть весь двор в собственном телефоне благодаря камерам, установленным по периметру жилого квартала (это удобно для родителей, которые отпускают детей гулять одних); открывать калитку во двор, находясь при этом в любой части страны или мира; оперативно направлять заявки на сантехнические, монтажно-демонтажные работы, узнавать последние новости района; пользоваться бесплатным Wi-Fi, находясь внутри квартала и по его периметру; получать сообщения от управляющей компании с важной для жителей информацией.

Новый День: В Екатеринбурге УК впервые запустила мобильное приложение, в котором можно платить за коммуналку и вызывать сантехников (СКРИН)

Каждый житель нового района может скачать приложение себе на смартфон. Это могут сделать и гости, чтобы пользоваться бесплатным Wi-Fi, находясь в Солнечном. Приложение доступно для владельцев мобильных телефонов на платформах iOS и Android.

Аналогичные мобильные приложения компания «Форум-групп» запустит и для других своих жилых комплексов: «Ольховский парк» и «Мечта», которыми также управляет собственная управляющая компания «Форум-сервис».

Напомним, реализацию Солнечного поддерживают областные власти – как уникальный район с большим количеством доступного жилья. Проект является отличным примером комплексного освоения территории. Сейчас в районе запущены в эксплуатацию два жилых квартала, готовится к заселению третий.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 03.04.17

Каменская прокуратура заставляет чиновников починить мост, поврежденный льдиной (ФОТО). / Уральскому прокурору покупают «трешку» в Екатеринбурге за 5 миллионов. / Устранение колеи на ЕКАДе обойдется бюджету в 167 миллионов: объявлен аукцион.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter