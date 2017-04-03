На Среднем Урале будут судить женщину за получение пособия на мертвого ребенка

Публикации за 03.04.17

Жительнице города Михайловска Нижнесергинского района грозит срок за мошенничество. Она получила и потратила пособие на ребенка, который к моменту выплат уже скончался.

История с мошенничеством при получении пособия вскрылась 28 февраля этого года, когда Управлению социальной политики по Нижнесергинскому району стало известно о том, что многодетная мать из Михайловска незаконно получила 24 тыс. 950 рублей. Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, 42-летняя дама не работает, живет на пособие, у нее трое детей. В июне 2015 года у нее родился четвертый ребенок, она решила получить удостоверение многодетной матери и обратилась в Управление соцполитики. На следующий день малыш, родившийся в тяжелом состоянии, скончался.

Однако женщина решила умолчать о том, что ребенок погиб. В начале августа ей перечислили пособие, она сняла деньги и потратила их. Как уточняют в полиции, к этому моменту женщина уже возместила ущерб государству и раскаялась в содеянном. Тем не менее, ее будут судить по ч.1 ст.159.2 УК РФ «Мошенничество при получении пособий, установленных законами, путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат», дело уже направлено в суд.

Нижнесергинский район, служба информации РИА «Новый День»

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