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Публикации за 03.04.17

На Среднем Урале будут судить женщину за получение пособия на мертвого ребенка

На Среднем Урале будут судить женщину за получение пособия на мертвого ребенка

Жительнице города Михайловска Нижнесергинского района грозит срок за мошенничество. Она получила и потратила пособие на ребенка, который к моменту выплат уже скончался.

История с мошенничеством при получении пособия вскрылась 28 февраля этого года, когда Управлению социальной политики по Нижнесергинскому району стало известно о том, что многодетная мать из Михайловска незаконно получила 24 тыс. 950 рублей. Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, 42-летняя дама не работает, живет на пособие, у нее трое детей. В июне 2015 года у нее родился четвертый ребенок, она решила получить удостоверение многодетной матери и обратилась в Управление соцполитики. На следующий день малыш, родившийся в тяжелом состоянии, скончался.

Однако женщина решила умолчать о том, что ребенок погиб. В начале августа ей перечислили пособие, она сняла деньги и потратила их. Как уточняют в полиции, к этому моменту женщина уже возместила ущерб государству и раскаялась в содеянном. Тем не менее, ее будут судить по ч.1 ст.159.2 УК РФ «Мошенничество при получении пособий, установленных законами, путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат», дело уже направлено в суд.

Нижнесергинский район, служба информации РИА «Новый День»

Нижнесергинский район. Другие новости 03.04.17

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