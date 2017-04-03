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Екатеринбург

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Публикации за 03.04.17

Жительница Екатеринбурга отсудила почти 900 тысяч у застройщика за дефектную квартиру

Жительница Екатеринбурга отсудила почти 900 тысяч у застройщика за дефектную квартиру

Жительница Екатеринбурга выиграла суд против застройщика ООО «Карасьеозерск-2», построившего некачественное жилье. По решению суда компания заплатит почти 900 тысяч рублей, чтобы покрыть расходы владелицы квартиры на устранение строительных дефектов.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе областного суда, в 2011 году женщина по договору с застройщиком стала дольщиком многоквартирного дома в Екатеринбурге. Спустя два года она въехала в новую двухкомнатную квартиру, но сразу после новоселья обнаружила многочисленные строительные дефекты. Покупательница жилья обратилась к эксперту за оценкой, который выдал заключение о том, что покрытие пола и стен в комнатах выполнено с нарушениями, откосы на окнах сделаны неправильно, из-за чего стены вокруг намокают. Также были зафиксированы недостатки в монтаже вентиляции. Стоимость устранения всех недостатков специалист оценил более чем в 670 тысяч рублей.

Результат экспертизы екатеринбурженка показала застройщику, потребовав компенсировать предстоящие расходы, но получила отказ. Тогда она обратилась с иском о защите прав потребителей в Верх-Исетский суд Екатеринбурга и выиграла процесс, но осталась недовольна суммой компенсации. Суд постановил взыскать с застройщика стоимость устранения дефектов, но женщина также требовала выплатить ей неустойку, штраф и возместить моральный вред. После подачи апелляции в областной суд хозяйка квартиры все же добилась своего. По решению второй инстанции, сумма расходов на устранение дефектов была снижена до 605 тысяч рублей, но при этом в пользу истицы взыскана неустойка в размере 102 тысяч рублей, компенсация морального вреда – 500 рублей и штраф в размере 177 тысяч рублей. Кроме того, строительная компания заплатит штраф 177 тысяч рублей общественной организации «Областной потребительский контроль», которая представляла интересы женщины в суде.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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